'Aangespoelde olie komt niet uit losgeslagen en beschadigd schip Julietta D'

De stookolie die de afgelopen dagen langs een groot deel van de Noord-Hollandse kust is aangespoeld, kan niet uit het schip Julietta D komen. Dat laat het bedrijf Norbulk weten, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse operaties van het schip. De Julietta D kwam onlangs tijdens storm Corrie voor de kust van IJmuiden met een ander schip in botsing en raakte flink beschadigd.

De Julietta D tijdens storm Corrie - Kustwacht / NHV

De Julietta D raakte tijdens de storm stuurloos en de bemanning moest door de Kustwacht van boord worden gered. Door de aanvaring met de olietanker raakte de Julietta D op een paar plaatsen beschadigd. De olietanker, die overigens geen lading aan boord had, liep lichte beschadigingen op en kon zelfstandig doorvaren. Brandstoftanks onbeschadigd De Julietta D kwam uit Duitsland en was leeg op weg naar Amsterdam om daar kolen te laden. Na de reddingsactie is het schip naar de haven van Rotterdam versleept, waar het zal worden gerepareerd. Cor Radings treedt op als woordvoerder van Norbulk en laat weten dat er geen stookolie uit de Julietta D is gelekt. "De bunkertanks, waar de brandstof voor de motor inzit, zijn niet beschadigd geraakt. De beschadigingen zaten ondermeer aan de voorzijde van het schip, maar daar zit geen brandstof bij in de buurt. Bij de machinekamer is wel water naar binnengelopen, maar dat water is schoon gebleven. Daar kan dus ook geen olie zijn vrijgekomen." Tekst loopt door na foto

De schade aan de Julietta D - Kustwacht / KNRM

Besmeurde vogels Grote vraag is waar de stookolie op de stranden tussen Zandvoort en Bergen aan Zee dan wél vandaan komt. De Kustwacht heeft met een helikopter gezocht naar een mogelijke olievlek op de Noordzee, maar die is niet aangetroffen. Een woordvoerder laat weten dat het onderzoek is 'gesloten' en weer geopend wordt als daar aanleiding toe is. Ook Rijkswaterstaat liet gisteren al weten dat het erg moeilijk zal worden om de bron nog te kunnen achterhalen. Ondertussen spoelen er de laatste dagen met olie besmeurde vogels aan op de stranden. Tot en met gisteren ging het, langs de gehele Noord- en Zuid-Hollandse kust, in totaal om zo'n 20 vogels. Vandaag zijn er ook weer besmeurde vogels aangetroffen op het strand, nu in IJmuiden.