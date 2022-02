Politie zoekt slachtoffer van mishandeling bij station Haarlem

Gisteravond laat is een jongen mishandeld voor station Haarlem, vermoedelijk door drie jongens. De politie kwam kijken, nadat er een melding was binnengekomen hierover van een getuige. Eenmaal aangekomen op locatie was het slachtoffer verdwenen. Politie is nu op zoek naar de jongen.

"Volgens de getuige heeft de jongen een klap in het gezicht gekregen", zo vertelt een woordvoerder van de politie.

Het gebeurde rond kwart voor twaalf 's avonds voor het station. Eenmaal daar aangekomen, trof de politie geen slachtoffer aan. Wel zag de politie drie jongens lopen bij de Jansweg op de hoek van de Parklaan.

Bij het zien van de politie gingen de jongens ervandoor. Even later konden ze toch staande worden houden. Hun gegevens zijn genoteerd en daarna konden zij weer gaan. "We weten niet of het slachtoffer ook letsel heeft en hoe het met hem gaat", zo laat de politie weten. "We vragen hem om zich even bij ons te melden."