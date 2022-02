Aantal Gooise coronabesmettingen nog niet over piek heen: weer flinke stijging

Het aantal Gooise coronabesmettingen is nog niet over de piek heen. Sterker nog: het aantal nieuwe besmettingen lag afgelopen week een vijfde hoger dan een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames zakt nog niet echt: na een kleine daling een week geleden, ligt het aantal nieuwe Gooise ziekenhuisopnames deze week weer iets hoger.

Afgelopen week moesten er acht mensen met coronaklachten worden opgenomen, een week eerder waren dat er nog vijf. Van het aantal ziekenhuisopnames komen de meesten uit Gooise Meren, de rest wordt verdeeld over de andere gemeenten.

Als het gaat om het aantal besmettingen, springt Wijdemeren er het meeste bovenuit. De fusiegemeente heeft niet alleen relatief de meeste besmettingen van de hele regio, maar zag ze ook het hardst toenemen. Afgelopen week zijn er in Wijdemeren per 100.000 inwoners 5.044,4 mensen positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 1.234 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 830 mensen een week eerder.

Alleen Weesp meldt daling

Ook alle andere Gooise gemeenten melden een stijging van het aantal coronabesmettingen, op Weesp na. De stad laat zelfs een redelijke daling zien.

In Weesp werden afgelopen week per 100.000 inwoners 3.565,7 mensen positief getest. Dat komt neer op 729 mensen. Een week geleden waren dat nog 844 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: