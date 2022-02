Haarlem grootste filestad van Nederland

In Haarlem staan automobilisten het langst in de file, zo blijkt uit cijfers van TomTom over Nederland. Gemiddeld hebben automobilisten hier zo'n 8,5 minuut vertraging op een rit van dertig minuten. Een stuk meer dan in Amsterdam, waar automobilisten gemiddeld iets meer dan vijf minuten in de file staan op eenzelfde rit.

Sinds de coronapandemie is uitgebroken is het aantal files wel afgenomen. Zo was het fileniveau op een drukke dinsdagmorgen in 2019 nog 55 procent, oftewel 16,5 minuut vertraging op een rit van dertig minuten. In 2021 was het fileniveau gezakt naar 39 procent in de dinsdagochtendspits, wat neerkomt op iets meer dan 11,5 minuut vertraging.