Vanavond extra NH Sport met live bekerduels RKC - AZ en Ajax - Vitesse

AZ en Ajax kunnen vanavond de halve finale van de KNVB-beker bereiken. AZ treft in Waalwijk RKC, Ajax ontvangt in Amsterdam Vitesse. Beide duels beginnen om 19.00 uur en zijn rechtstreeks te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.

In de voorgaande rondes klopte AZ achtereenvolgens Heracles Almelo (4-1) en FC Twente (1-2) . RKC won van Willem II (3-0), Harkemase Boys (0-5) en ADO Den Haag (4-2). Bij het laatste duel kwam er een verlenging aan te pas. De aftrap bij RKC - AZ is om 19.00 uur. Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker verzorgen het wedstrijdcommentaar.

AZ heeft in de competitie bijna twee keer zoveel punten als RKC en is vooraf de grote favoriet. Toch zullen de Alkmaarders RKC niet onderschatten. Aan het begin van het seizoen zorgde Michiel Kramer ervoor dat AZ met de staart tussen de benen (1-0) de bus naar huis nam.

De ploeg van trainer Erik ten Hag treft het dit seizoen met de loting, want in de voorgaande twee rondes stuitten de Amsterdammers, ook thuis, op een amateurploeg. Barendrecht hield de schade beperkt (4-0), maar Excelsior Maassluis werd helemaal dronken gespeeld (9-0).

Vitesse had in de competitie eerder dit seizoen ook geen schijn van kans en verloor in de Arena met 5-0. In het bekertoernooi was de huidige nummer zes van de eredivisie te sterk voor Sparta Rotterdam (2-1) en DVS'33 (2-0). Verslaggever Frank van der Meijden houdt je op de hoogte van het verloop van Ajax - Vitesse.

Halve finale

PSV heeft zich gisteravond als eerste club voor de halve finales geplaatst. De Eindhovenaren wonnen met 4-0 van NAC Breda. Behalve RKC - AZ en Ajax - Vitesse staat donderdag de kwartfinale tussen NEC en Go Ahead Eagles op het programma. De halve finales worden begin maart gespeeld. De finale van de KNVB-beker is zondag 17 april.

NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur!