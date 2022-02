Politiebonden roepen op niet te handhaven tijdens openstelling nachthoreca

Dat valt te lezen in een gezamenlijke verklaring van de vier politiebonden, die onder meer op de site van de ACP staat. 'Wat de bonden betreft houden politiemedewerkers zich dit weekend dus voornamelijk bezig met primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers. Bij calamiteiten die plaatsvinden in horecagelegenheden worden ze dus wel geacht op te treden.' Gemeentelijke boa's worden opgeroepen om zich solidair te verklaren met de actievoerders.

De oproep van de bonden is een reactie op de voor hen teleurstellende uitkomst van gesprekken met het kabinet over een nieuwe cao. Volgens de vier bonden leidde dat gesprek niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

Eerdere acties

In aanloop naar dat cao-gesprek hielden de bonden al diverse acties om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en capaciteitsproblemen bij de politie. 'De boodschap van deze acties kwam helaas niet duidelijk genoeg over. Blijkbaar rekent Den Haag erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.’ De bonden kondigen later deze week nieuwe acties aan.

Diverse nachtclubs uit de provincie maakten eerder al duidelijk zich aan te sluiten bij de landelijke protestactie De Nacht staat op. De clubs openen komende zaterdag om 21.00 uur de deuren. Er wordt gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs.