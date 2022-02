Beslissing over omstreden woningbouwplan Egmond uitgesteld tot volgende maand

De Bergense gemeenteraad zou vanavond een beslissing nemen over het wel of niet doorgaan met het woningbouwplan voor zo'n 150 woningen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef, maar dit is uitgesteld tot de volgende raadsvergadering op 8 maart. Vorige week herhaalde de provincie Noord-Holland juridische stappen te zetten als de gemeente de bouwplannen voortzet.

Het college vroeg de gemeenteraad eerder vandaag om de bouwplannen pas volgende maand te behandelen. Volgens wethouder Klaas Valkering zijn er door enkele partijen vragen over de bouwplannen gesteld die op dit moment nog niet kunnen worden beantwoord, waardoor de beslissing vanavond zou worden genomen op basis van incomplete informatie.

Ook is een deel van het stuk land in Egmond waar de woningen moeten komen te staan, in particuliere handen. Hier zijn met de gemeente nog geen afspraken over gemaakt. Dat dit nog niet is gebeurd, heeft volgens de wethouder te maken met 'treurige familieomstandigheden'. Valkering hoopt dat de afspraken vóór de volgende raadsvergadering rond zijn.

Op Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen na, stemmen alle raadsleden voor het doorschuiven van het bespreekpunt. Dan wordt dus duidelijk of de provincie naar de rechter stapt of niet.

In strijd met de wet

Vorige week vrijdag herhaalde de provincie Noord-Holland haar aankondiging om juridische stappen te nemen als de gemeente de woningbouwplannen in Egmond – die bekendstaan onder de naam Dorp en Duin – verder uitvoert.

Dit komt omdat er binnenkort strengere regels gelden vanuit de provincie, en de stukken grond waarop de gemeente wil bouwen dan onder 'bijzonder provinciaal landschap' vallen. Bouwen op grote schaal zit er op die plek dan niet meer in.

Om dit voor te zijn, tuigde het college in 2020 een haastig in elkaar gezet bestemmingsplan op, hopende dat er dan nog wel op de plek gebouwd zou kunnen worden. De provincie was hier niet van de gediend en liet in 2020 al weten dat het bestemmingsplan in strijd was met wet- en regelgeving. Vorige maand dreigde de provincie met juridische stappen als het plan zou worden doorgezet.

Hulp bij vinden andere geschikte plaats

Na een 'constructief gesprek' tussen provincie en gemeente, bood de provincie aan om te helpen met het zoeken naar een andere geschikte plaats voor woningbouw. Het besteden van tijd daarin levert volgens Cees Loggen van de provincie 'meer resultaat op dan het voeren van juridische procedures over plannen die niet passen in de wet- en regelgeving'

Volgens hem 'zou het mooi zijn als we die plannen (de bouwplannen in Egmond, red.) achter ons kunnen laten en met hernieuwde energie samen kunnen werken op het woningbouwdossier'. Sommige raadsleden dachten na de woorden van de provincie dat de juridische stappen van de baan waren, maar dat sprak de provincie een dag later tegen.

Op dinsdagavond 8 maart bepaalt de Bergense gemeenteraad of de plannen worden voortgezet.