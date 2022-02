Amsterdam NL V Bewoners Amsterdam-Osdorp minst tevreden over eigen buurt

Amsterdammers waren afgelopen jaren iets tevredener over hun eigen buurt dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit het onderzoek "Wonen in Amsterdam". Aan de top staat Centrum-Oost met een 8,1 gemiddeld. Onderaan staat Osdorp met een 6,4.

De gemeente doet tweejaarlijks een onderzoek in samenwerking met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Uit dat onderzoek is gebleken dat de inwoners van de stad gemiddeld iets tevredener waren dan in 2019. Het gemiddelde steeg namelijk met 0,1 naar een 7,6. De laagste waarderingen zijn gegeven aan buurten in Noord, Zuidoost en in Nieuw-West. Osdorp krijgt het laagste cijfer van alle buurten, namelijk een 6,4.

Tevredenheid met eigen buurt

Quote "Er wonen allemaal verschillende mensen en dat is heel leuk vind ik" Bewoner Osdorp

Een voorbijganger op het Osdorpplein snapt het lage cijfer wel: "Ik ben niets voor niets verhuisd, ik heb een dochtertje van 10 jaar en die kon hier niet lekker buiten spelen. Daarom zijn wij de brug over gegaan naar Badhoevedorp." Een andere voorbijganger snapt er juist weer niks van: "Ik vind het een hartstikke gezellige plek. Er wonen allemaal verschillende mensen en dat is heel leuk vind ik."

Gemiddeld het hoogste cijfer krijgt de buurt Centrum-Oost. De bewoners geven hun buurt een 8,1. Volgens de bewoners komt dit omdat dit een deel van het centrum is waar je niet over de toeristen struikelt, maar wel de voordelen hebt van de binnenstad. "De toeristen komen hier tot de brug, maar komen niet verder dan dat. Het is precies de grens en dat is lekker", vertelt een van hen.

De grootste stijger in vergelijking met 2019 was Burgwallen-Oude Zijde. Deze buurt steeg met 0,9 naar een 7,3. Volgens de gemeente komt dit voornamelijk doordat er minder toeristen waren in het wallengebied ten tijde van de coronamaatregelen, waardoor het voor de buurtbewoners dus rustiger was.