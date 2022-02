Complete flat ontruimd vanwege 'penetrante lucht', tientallen Waarders op straat

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er een melding binnenkwam van stankoverlast in een appartement. Eenmaal aangekomen in het appartement rook de brandweer de stank ook en ging over tot ontruiming. Ondertussen is besloten het hele gebouw te ontruimen omdat de geur ook op andere plekken te ruiken was.



Waar de stank vandaan komt, is volgens de woordvoerder nog onduidelijk. "Op het moment is er een adviseur op het gebied van gevaarlijke stoffen aanwezig om uit te zoeken wat de stank veroorzaakt."

Tekst gaat door onder de tweet.