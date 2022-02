Ruim tien procent van zorgmedewerkers Dijklander Ziekenhuis zit ziek thuis

Het ziekteverzuim onder de medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis is hoog, zegt woordvoerder Klarianne Roseboom. "Het totale ziekteverzuim is bij ons momenteel elf procent, met op sommige afdelingen uitschieters naar zestien procent."

In de afgelopen week is bijna vijftien procent van het totaal aan medewerkers in het ziekenhuis getest op het coronavirus. Uit deze testen kwam naar voren dat één op de drie medewerkers een positieve uitslag kreeg.

Uiteraard heeft het hoge ziekteverzuim gevolgen voor de zorg die het Dijklander ziekenhuis levert, vertelt Roseboom. "We bekijken per afdeling en per situatie hoe we alles draaiende kunnen houden. Dit betekent dat we eerst kijken of we medewerkers van andere afdelingen kunnen inzetten om tekorten op te vangen", aldus de woordvoerder. "Of dat we kijken naar het verschuiven van bepaalde ingrepen naar een andere datum."

Noodprotocol

Mocht het ziekteverzuim onder zorgpersoneel in de komende tijd verergeren, dan kan het Dijklander Ziekenhuis gebruik maken van een noodprotocol. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. In uiterste geval van nood zouden positief geteste medewerkers zonder klachten ingezet kunnen worden.

"Uiteraard wordt dan zorgvuldig afgewogen waar deze medewerkers kunnen worden ingezet en onder welke voorwaarden", legt Roseboom uit. "Als dit scenario in werking treedt, zullen medewerkers en patiënten zorgvuldig worden geïnformeerd."

Het Dijklander Ziekenhuis hoopt dit protocol niet nodig te hebben en dat de piek in het verzuim aan het einde van deze maand voorbij is. Mensen die nu ziek thuis zitten hoopt het ziekenhuis snel weer in te kunnen zetten.

20 coronapatiënten

Momenteel telt het Dijklander Ziekenhuis 20 coronapatiënten, waarvan twee op de Intensive Care liggen. Deze cijfers verschillen echter per dag, zegt woordvoerder Klarianne Roseboom. Een groot deel van deze patiënten ligt overigens niet in het ziekenhuis vanwege corona. "Zij moeten vanwege hun besmetting wel in isolatie worden verpleegd", aldus Roseboom.