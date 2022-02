Politiebonden komen in actie: zo min mogelijk boetes de komende weken

Vanaf vandaag 7.00 uur roepen meerdere politiebonden agenten op om ruim anderhalve maand geen bekeuringen meer uit te schrijven voor lichte overtredingen. Politiebond ACP beëindigt de actie pas op 28 maart en kan nog worden verlengd als er nog geen zicht is op een akkoord over een beter cao.

Mensen die de openbare orde ernstig verstoren en gevaar voor de veiligheid vormen, kunnen nog wel op een boete rekenen. Snelheidsovertredingen worden alleen beboet als dit ´extreem´ hard is. "De marge wordt dan bij snelheidscontrole iets hoger gezet", legt de Hoornse politie-agent en lid van de Nederlandse Politiebond Mariëlle Spruijt uit.

"Bij een plasje tegen een boom, knijpen we ook onze oogjes dicht", grapt Spruijt. Deze actie is een volgende stap in het verharden van het actietraject. De zogeheten bonnenactie is volgens ACP een logische stap. De bond schrijft op hun website dat agenten op deze manier op een publieksvriendelijke wijze, maar 'met een scherp politiek randje' demonstreren.

Nieuwe cao

Afgelopen week was er een eerste formeel gesprek over een nieuwe politie-cao, tussen bonden en een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Dat leidde niet tot een overeenkomst over de belangrijkste cao-thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen. "Die betere cao gaat met namen over een goed fatsoenlijk loonbod. Ook moet rekening gehouden worden dat wij enorme werkdruk hebben. We willen daar eindelijk een keer een goede beloning voor", zegt Spruijt.

Ook de inflatie gaat steeds meer omhoog. "En ons salaris stijgt niet mee."

Geen vrijbrief

Deze actie is volgens de brancheorganisatie geen vrijbrief voor het maken van overtredingen. "Wie dat wel doet, moet dat zelf weten", zegt Spruijt. Iedere burger blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en voor zijn eigen veiligheid en dat van andere weggebruikers.

Ook wilt ze benadrukken dat iedere politieagent zelf de keuze heeft om mee te doen aan de actie en te bepalen wanneer ze wel bekeuren en wanneer niet. "Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent."