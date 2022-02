Loosdrechtse vakantiewoning gedwongen op slot na beschieting

De beschieting vond plaats op zondag 30 januari, vermoedelijk tussen drie en vier uur 's nachts. Na afloop werden enkele hulzen en kogelgaten gevonden. Op het moment van de schoten waren er volgens de gemeente geen mensen aanwezig in de woning aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk.

De woning gaat nu per direct voor vier weken gedwongen op slot. Over de beschieting zelf is nog niet heel veel duidelijk.

De politie heeft tot nu toe geen verdachten aangehouden rondom de beschieting, ondanks een getuigenoproep. Nog altijd roept de politie op om je te melden, mocht je mogelijk iets gezien of gehoord hebben.