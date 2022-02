Duizenden euro's schade in Warmenhuizen "Waarom doet iemand zoiets?"

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er in Warmenhuizen tientallen auto's bekrast, de schade loopt in de duizenden euro's. Gedupeerde Natasja Staal is bedroefd: "Op vrijdagochtend zag ik in de buurtapp dat mijn buren een bekraste auto hadden, als snel bleek dit om bijna de hele buurt te gaan, inclusief mijn auto."

Een buurvrouw die allrisk verzekerd is, meldt dat dit van haar no-claim afgaat omdat er geen dader bekend is. "Het kost mij ondanks mijn allrisk verzekering toch geld", zegt de buurvrouw.

Op dit moment is er al van meer dan twintig auto's bekend dat ze zijn bekrast. De schade is al snel 900 euro per auto. Veel buren zijn hier niet voor verzekerd, en daarom is Natasja voor alle gedupeerde een inzamelingsacties begonnen.

"Mijn buurvrouw vertelde dat toen zij om 2.00 uur naar bed ging er nog niks aan de hand was, iemand anders ontdekte de schade al om 7.00 uur. Het moet dus tussen 2.00 uur en 7.00 uur op 4 februari gebeurt zijn", vertelt Natasja. Ze hoopt dat iemand uit de buurt camerabeelden heeft. "Misschien kan iemand met een video deurbel terug kijken wie er in langs gelopen heeft."

In de straat staat een andere vrouw bij haar auto, zij vertelt: "De auto is het repareren niet meer waard. Ik ga het maar provisorisch maken met een lakstift of wat verf, anders gaat het roesten. "Een andere buurman baalt helemaal, hij heeft zijn auto pas een week, nu staat er een dikke kras over de hele zijkant.

Joris van Went heeft in Warmenhuizen een autoservicebedrijf. "Dit soort schades vallen vaak vies tegen", vertelt hij. "Je bent al snel 300 euro aan spuitkosten per paneel kwijt. Als ik de foto's van de schade zie moeten er bij sommige auto's wel drie panelen gespoten worden."

Politie

Natasja heeft online aangifte gedaan, bij elkaar schat ze de schade op duizenden euro's. "Het zijn soms diepe krassen. Het lijkt wel met een sleutel gedaan te zijn", zegt Natasja. Ook vermoed zij door de hoogte van de krassen dat de dader gehurkt was en soms met twee sleutels tegelijk kraste. "Het lijkt wel of ze sleutels in de linker en rechterhand hadden en zo tussen de geparkeerde auto's door zijn gegaan, sommige auto's die naast elkaar stonden hebben bijna identieke krassen", vertelt Natasja.

Zij heeft de politie nog niet gesproken, maar die is vanochtend wel de hele buurt langs gegaan. De politie heeft de schades geïnventariseerd en is op zoek naar camerabeelden en getuigen.