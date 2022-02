Blije gezichten op volledig elektrische Hempont en afscheid van de oude dieselveer

De nieuwe elektrische pont tussen Amsterdam en Zaanstad is vandaag voor het eerst officieel in dienst. Daarmee is het de derde en voorlopig laatste elektrische verbinding die ingezet wordt op het Noordzeekanaal. Maar hoe stil, snel en ruim de nieuwe ook is, er wordt toch nog met een beetje weemoed aan de oude gedacht.

De pont was al even in gebruik, maar werd vooral getest. Gisteren was de doop en vandaag de eerste officiële overtocht. Er zijn nu in totaal vijf volledig elektrische veerboten die op drie overgangen op het Noordzeekanaal varen.

In Amsterdam varen al hybride ponten over het IJ, maar dit is de eerste volledig elektrische verbinding van de stad. De nieuwe pont is een stuk sneller, stiller en stoot geen dieselwolken meer uit, tot grote vreugde van veel gebruikers. Daarbij kan hij binnen vier minuten worden opgeladen tijdens het in en uitstappen van passanten

Einde van een tijdperk

Ben Rijks kwam special even kijken om een foto te maken van de nieuwe pont. "Het is een einde van een tijdperk", zegt hij met enige weemoed. Hij heeft warme herinneringen aan de oude Rijkspont die een beetje van hem is, omdat hij dezelfde naam draagt. Ook zijn er mensen die het geluid van de motor missen of de warme deur van de machine kamer tijdens koud weer. Toch zal Ben de oude pont niet echt missen. "Deze doet het ook toch."

Over een week zal de nieuwe pont geëvalueerd worden.