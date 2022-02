Omring zet medewerkers in het zonnetje met hulp van All You Need Is Love-caravan

De beroemde caravan van het televisieprogramma All You Need Is Love is deze week in West-Friesland gesignaleerd. De caravan rijdt deze dagen langs verschillende locaties van zorgorganisatie Omring, waar medewerkers een persoonlijke boodschap kunnen opnemen om een collega te bedanken of in het zonnetje te zetten.

Deze actie is opgezet door zorgorganisatie Omring. Met behulp van de beroemde caravan willen zij alle 4.500 medewerkers van Omring en Vrijwaard een hart onder de riem steken.

In de caravan kunnen medewerkers van de zorgorganisaties een boodschap inspreken voor een collega, die zij willen bedanken voor hun hulp en inzet tijdens de coronapandemie. "Want in deze lastige coronatijd kunnen de medewerkers wel een steuntje in de rug gebruiken", laat Omring weten. "Met deze actie zetten wij de medewerkers op één!"

In de caravan zijn allerlei attributen aanwezig, zoals hartjesbrillen, hartjesballonnen en andere versieringen die in het teken van de liefde staan. Medewerkers van Omring zijn enthousiast over de actie en maken hier gretig gebruik van. Op sociale media trekt de caravan ook veel bekijks, met een hoop enthousiaste reacties.

Route

De actie is gisteren begonnen bij het hoofdkantoor van Omring in Hoorn. Hierna werd de All You Need Is Love-caravan naar locatie Lindendael gereden, om vervolgens de laatste stop te maken bij het Koggenlandhuis in Midwoud. Vanmiddag werd de caravan door verschillende oplettende voorbijgangers gesignaleerd bij Omringlocatie Nicolaas in Lutjebroek.

De iconische caravan is morgen te bewonderen in Andijk, waar het 's ochtends te vinden is bij Gezinspaviljoen en Sorghvliet. Woensdagmiddag wordt de caravan neergezet bij locatie Martinus in Medemblik. Op donderdag en vrijdag vertrekt het gezelschap richting Den Helder en Texel, waar medewerkers van de zorgorganisaties op verschillende locaties hun boodschap voor collega's in kunnen spreken.