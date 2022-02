Haarlem krijgt binnenkort ook struikelstenen voor vermoorde Joden in Tweede Wereldoorlog

In Haarlem worden volgende maand de eerste 'struikelstenen' neergelegd voor de huizen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdreven of vermoord door de nazi's. De gemeente draagt 50.000 euro hier aan bij en daar is Stichting Struikelstenen Haarlem erg blij mee. "Het is heel fijn hoe de gemeente heeft meegewerkt want het is belangrijk om dit samen met de stad te doen", zo laat een woordvoerder weten.

Haarlem is niet de eerste stad die struikelstenen krijgt. Ook in Amsterdam, Alkmaar en Enkhuizen en Amstelveen werden ze in de afgelopen jaren al neergelegd. Het idee komt oorspronkelijk van de Duitser Gunter Demnig. De stenen staan symbool voor alle Joden, Sinti en Roma die zijn afgevoerd naar concentratiekampen, zijn verdreven uit hun huizen of vermoord en geen graf hebben.

Stichting Struikelstenen Haarlem is blij dat de stenen er dan echt gaan komen. Een woordvoerder: "De Haarlemse oorlogsgeschiedenis is niet mis. We zijn er dik twee jaar mee bezig geweest om dit voor te bereiden en fijn dat we de geschiedenis nu zichtbaar kunnen maken." De stichting heeft historisch onderzoek gedaan om uiteindelijk te kunnen bepalen waar de struikelstenen moeten komen. "We hebben ook contact gehad met nabestaanden en huidige bewoners, want alle betrokkenen moeten op de hoogte zijn."

Joods erfgoed

De gemeente Haarlem stemde eerder dit jaar al in met het inrichten van het oude Joods Gemeentegebouw als cultureel centrum en daarnaast nam de gemeente ook het onderhoud van de Joodse begraafplaats aan de Amsterdamse vaart over. De gemeente laat hiermee zien zich bewust te zijn van de enorme Joodse gemeenschap in Haarlem van voor de oorlog en vindt het belangrijk om het erfgoed te behouden.

De eerste struikelstenen worden op 3 maart en 14 april gelegd. In totaal gaat het om zo'n 750 stenen die in de komende tien jaar in de stad zullen verschijnen.