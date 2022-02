De auto staat stil en het vuil blijft liggen: Toon zit thuis na mysterieus ongeluk

Toon van Wijnen, de markante vuilophaler uit Santpoort-Noord, is voorlopig aan huis gebonden. Oorzaak: een mysterieus ongeluk maandagmiddag met zijn elektrische pick-up, genaamd 'Toontje', in Santpoort-Noord.

De schade valt gelukkig mee. Een pleister om zijn duim en een scheur in zijn broek zijn de enige tastbare sporen. Maar de meeste pijn is onzichtbaar. Die zit van binnen en heet angst. Vrijwillig vuilophaler Toon heeft namelijk bange momenten gekend toen hij vanaf de Hagelingerweg de Overbildtweg opdraaide en 'Toontje' niet deed wat zijn bestuurder van hem verlangde.

"Ik kon draaien aan het stuur wat ik wilde, maar het lukte niet", zegt de eigenaar van de wagen, die een slechte nacht achter de rug heeft. "Het bleef maar door mijn hoofd spoken dat het veel erger had kunnen aflopen", zegt hij. "Het is dat ik aan de handrem heb kunnen trekken en uit de auto ben gesprongen. Anders was ik misschien vast komen te zitten tussen de stoel en het stuur en, erger, misschien had ik dan wel een fietser aangereden."

Stressmoment

Gelukkig kwam de auto vlak voor een betonnen paaltje tot stilstand. Maar 'Toontje' blokkeerde wel de weg en kon door waarschijnlijk een defect aan de stuurinrichting geen kant meer op. Ongeduldige automobilisten bezorgden Van Wijnen luid toeterend een tweede stressmoment. "Ik had het al te kwaad en dan ook dát nog! Gelukkig was er een jongen op de scooter die me heeft geholpen de auto te verplaatsen. Die jongen wil ik via deze weg nog even hartelijk bedanken."