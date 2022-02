Hilversummers gaan nog meer plekken aanpakken met streetart

Ook de Entrada-torens worden genoemd. Daar denkt het online-platform aan een piramide van televisieschermen. Bij Beeld en Geluid zijn plaatjes verzameld van oude beeldschermen. Vervolgens is het aan de bewoners om te bepalen welke beelden zij in die schermen zouden willen zien. Voor het zover komt moeten de bewoners nog wel toestemming geven.

Als eerste hoopt Van de Wetering een zwarte muur op de Zeedijk te mogen verfraaien. Daar zou de Hilversumse streetartist Eric van der Vegt een gele kip kunnen maken. Een andere locatie is de gevel van Casa aan de Groest. Het grote beeldscherm is nu omringd door wit trespa en deze entree van Hilversum mag wel een stuk spannender bijvoorbeeld door deze met kleur diepte te geven.

Lelijke plekken in Hilversum weer samen mooi maken. Dat is het vertrekpunt van de streetart in Hilversum. Met de officiële onthullingen van twee kunstwerken eind vorig jaar is er een goede start gemaakt, meent Van de Wetering. Op het onafhankelijke online-platform Hilversummers.nl is duidelijk dat de streetartklus nog niet klaar is. Ideeën genoeg, zo blijkt.

"Hilversum is een creatieve stad. Dan is streetart een goede, zichtbare stap om te zetten"

De eerste streetart-kunstwerken op openbare Hilversumse plekken leveren veel reacties van voorbijgangers en andere enthousiastelingen op. "Ik merk dat door de Mus en de streetart op het Wegaplein veel behoefte is aan streetart in de stad. Dat merkte ik van de week ook toen ik op social media een boekenkast van Jan is de Man deelde. Daar kwamen vet veel reacties op", aldus Van de Wetering.

Zaadje

Het zaadje is niet alleen geplant, maar er begint in Hilversum op streetartgebied ook daadwerkelijk wat te groeien, is de waarneming van Raoul. Meer kunst in de openbare ruimte komt de gemeente alleen maar ten goede is zijn stelling.

"Het maakt een stad. Het zorgt voor levendigheid. Hilversum is een creatieve stad. Dan is dit een goede, zichtbare stap om te zetten. Het zorgt voor zichtbaarheid en geeft allure. De meesten vinden het mooi. We kiezen een lelijke gevel en die willen we perfectioneren en weer mooi maken. Echt een win-win", luidt Van de Weterings uitleg.

Winkelhart

De meeste van de hierboven beschreven projecten zijn in het centrum. In eerste instantie wil Hilversummers.nl hier aan de slag, zodat het winkelhart levendiger en aantrekkelijker wordt. Maar streetart moet zich zeker niet beperken tot het centrum, zo geeft Van de Wetering aan.

Naast het stellen van prioriteiten is dat ook een geldkwestie. Omdat er geen gemeentelijk potje is voor streetart is Hilversummers.nl begin deze week een inzamelingsactie begonnen. Het doel is om 20.000 euro op te halen. Op deze manier aan euro's komen, past goed bij de filosofie van het platform, namelijk met elkaar Hilversum een mooier maken.