Uit België gevluchte drugscrimineel gearresteerd in Alkmaars stadskantoor

Een voortvluchtige Belg (28), die inmiddels in zijn thuisland is veroordeeld tot zeven jaar cel voor een drugsdelict, probeerde zich vorige week in Alkmaar in te schrijven bij de gemeente. De baliemedewerker van het stadskantoor aan het Mallegatsplein, nota bene een paar meter bij het politiebureau vandaan, herkende zijn valse paspoort.

Dit meldt de politie. Woensdag 2 februari komt de Belg de trappen op bij het stadskantoor. Hij wil zich inschrijven in Alkmaar en toont de baliemedewerkster zijn rijbewijs en identiteitsbewijs. Die vrouw is scherp: bij controle herkent ze dat het mogelijk gaat om valse documenten.

Ze schakelt de politie in. Experts van Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel bevestigen dan dat het inderdaad gaat om vervalste documenten. De man is opgepakt, meegenomen naar het bureau en er wordt een onderzoek ingesteld naar zijn ware identiteit.

De 28-jarige Belg blijkt in zijn thuisland te worden gezocht door de autoriteiten: hij is daar onder meer vervolgd vanwege een drugsdelict. Kort na zijn arrestatie in Alkmaar vorige week is de verdachte in die zaak, ondanks dat hij dus in Nederland is, in België veroordeeld tot zeven jaar cel.

Hij moet morgen bij de Nederlandse snelrechter voorkomen op verdenking van het bezit van valse documenten en zal daarna worden uitgeleverd aan België om zijn gevangenisstraf uit te zitten.