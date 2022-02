Ongelofelijke comeback van tennisser Griekspoor op ATP toernooi Rotterdam

Tennisser Tallon Griekspoor is door naar de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi. De tennisser uit Nieuw Vennep kwam meerdere malen terug uit verslagen positie. In drie sets was hij te sterk voor de als zevende geplaatste Rus Aslan Karatsev (2-6, 7-6, 7-6).

In het Rotterdamse Ahoy kwam kwam Griekspoor in de tweede set knap terug van een 5-2 achterstand naar 5-5. De tweede set won Griekspoor met 7-6.

Griekspoor overleeft meerdere matchpoints

In de derde set leek Karatsev de wedstrijd naar zich toe te trekken. Hij kwam op een 5-2 voorsprong en kreeg meerdere matchpoints. De nummer veertien van de wereld benutte die niet. Griekspoor kwam zelfs terug tot 6-6 en in de tiebreak was de Noord-Hollander duidelijk de sterkste. Karatsev was totaal de weg kwijt en maakte geen punt in de tiebreak.