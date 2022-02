Politie hoopt met dashcambeelden meer te weten te komen over vermiste man

De politie is nog steeds op zoek naar de vermiste Walter van de Giesen. De 72-jarige man werd voor het laatst gezien op 31 januari in Zuidoost. De politie is op zoek naar autobestuurders die op die maandagochtend rond 06.30 uur op de Provincialeweg bij de rotonde Geinbrug in Driemond reden en mogelijk dashcambeelden hebben van de man.

Van de Giesen is vorige week maandag iets voor 6.30 uur vanaf metrostation Gaasperplas bus 49 richting Weesp ingestapt. De politie denk dat hij een paar minuten later de bus weer is uitgestapt bij de halte Geinbrug in Driemond.

De politie vraagt autobestuurders die rond 06.30 uur op 31 januari in de buurt van halte Geinbrug hebben gereden zich te melden met dashcambeelden. Mogelijk zijn er beelden van het moment van uitstappen uit bus 49 of van Van de Giesen die daar in de buurt loopt.

De 72-jarige Walter van de Giesen heeft een mager postuur, een smal gezicht en is kalend met bruin stijl haar tot in de nek. Hij heeft in zijn gezicht veel moedervlekken, voornamelijk op het voorhoofd. Hij was op dat moment gekleed in een zwarte regenjas met dikke voering en droeg een lichtbruine broek met daaronder zwarte herenschoenen.