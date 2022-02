Stichtingen rond Egmonds Slotkwartier zeggen vertrouwen in wethouder op: "We voelen ons geschoffeerd"

De zeven samenwerkende stichtingen in het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef zeggen per direct het vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering. Volgens de stichtingen had de gemeente toegezegd dat zij mee mogen bepalen welke ondernemers er in het Slotkwartier komen te zitten. "Die afspraak is niet nagekomen, voor ons is de maat vol", aldus de stichtingen in een persverklaring.

In het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef stond ooit de grootste burcht van Holland: het stamslot van de Heren (later Graven) van Egmont. Er staan zes rijksmonumenten in het Slotkwartier. Onder andere de fundamenten van het kasteel en de nog steeds bestaande Slotkapel uit 1433.

Er zijn al jaren plannen om het Slotkwartier te herontwikkelen. Het Slotkwartier moet volgens de gemeente een aantrekkelijke plek worden waar bezoekers iets meekrijgen van de bijzondere geschiedenis. Verschillende plannen passeerden de revue zoals de herbouw van een kasteeltoren. Dit plan werd uiteindelijk afgeschoten.

De zeven stichtingen hebben in opdracht van de gemeente een plan gemaakt voor het Slotkwartier. Daarin staat onder meer welke soort bedrijven in het gebied passen. Zo wordt er gedacht aan een cultuurhuis, een ijssalon, een kleinkunstpodium en een restaurant.

Geschoffeerd

Volgens de stichtingen heeft de gemeente een aantal afspraken geschonden. "We voelen ons geschoffeerd", zo staat te lezen in het persbericht. De stichtingen voelen zich gepasseerd dat de gemeente een aanbesteding is begonnen. "Om ons volstrekt onduidelijke redenen is besloten opnieuw een oproep te plaatsen dat ondernemers zich konden melden", licht Martijn Mulder, woordvoerder namens de zeven stichtingen, toe.

Volgens de gemeente Bergen verloopt de aanbesteding volledig transparant. Er zijn volgens de gemeente geen afspraken geschonden. De stichtingen konden geen rol krijgen in de selectiecommissie omdat enkelen van hen hadden aangegeven zelf te willen inschrijven op de panden. "Wanneer zij over hun eigen inschrijving zouden besluiten, dan hadden zij als slager hun eigen vlees moeten keuren", aldus de gemeente in een reactie.

De stichtingen willen nu alleen verder praten over verdere ontwikkeling van het Slotkwartier als een andere wethouder het dossier Slotkwartier overneemt en eerder gemaakte afspraken worden nageleefd. Volgens de gemeente heeft de wethouder inmiddels contact gehad met de woordvoerder van de stichtingen en afgesproken om met elkaar om de tafel te gaan.