Stichting Ouderennetwerk wil misstanden tijdens uitvaarten aan het licht brengen

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland wil misstanden tijdens een uitvaart of bij de verzekering aan het licht brengen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Daarom roepen zij mensen op om hun verhaal met de stichting te delen. "Wij zetten erg in op de zorg en welzijn van mensen in West-Friesland", zegt voorzitter Willem Bakker. "Als ze ons weten te vinden met trieste verhalen gaan we proberen om hier een draai aan te geven."

In de afgelopen tijd kwamen er met regelmaat mails binnen bij Stichting Ouderennetwerk West-Friesland, waar misstanden tijdens uitvaarten en met verzekeringen uit werden gelegd. Dit zorgde ervoor dat de stichting het onderwerp tijdens de vorige vergadering op de agenda heeft gezet.

Zij roepen iedereen op die iets naars heeft meegemaakt met een uitvaart of de verzekering op om hun verhaal te doen, zodat ze dit neer kunnen leggen bij verschillende instanties. Dit kan gedaan worden via het contactformulier op de website van Stichting Ouderennetwerk.

"We hebben al veel schrijnende verhalen binnen gekregen", zegt voorzitter Willem Bakker van de stichting. "Het moet echt zo zijn dat er nog meer van deze verhalen spelen in West-Friesland."

Twee A4'tjes vol

Als voorbeeld geeft de voorzitter een casus aan van twee ouders die hun dochter verloren. In de dagen voor de uitvaart lag het stoffelijk overschot lange tijd in een te warme temperatuur, waardoor het lichaam allerlei blauwe plekken kreeg.

"Deze ouders hebben ons een schrijnende mail gestuurd", licht Bakker toe. "Zij stuurden ons twee volle A4'tjes mee, met allerlei zaken die tijdens de uitvaart niet goed zijn gegaan. Dat loog er niet om. Dit kan niet door de beugel."

Zelf heeft de voorzitter ook een nare ervaring gehad vanwege een uitvaartverzekering, die zijn weerga niet kent volgens Willem. Zo werd zijn pleegmoeder gecremeerd in Schagen, terwijl er was besloten om haar in Westwoud te begraven. "Dat was gedaan in opdracht van een psychiater die niet helemaal koosjer was", zegt Bakker.

"We willen hem hiervoor ter verantwoording roepen", gaat hij verder. "Maar dat schijnt een gecompliceerde zaak te zijn, want je bent zelf geen patiënt van deze man. De verzekering deed ook net of ze dom zijn. In dit geval vind ik dat deze man er niet mee weg mag komen."

In goed overleg

Met de oproep hoopt Stichting Ouderennetwerk verschillende verzekeringsmaatschappijen met een andere blik naar hun werkwijzen te laten kijken, en ervoor te zorgen dat er geen schrijnende verhalen meer voortkomen. Het gaat hierbij niet om het vinger wijzen naar deze instanties, zegt Bakker.

"Uitvaarten zijn altijd een nare periode", aldus de voorzitter. "Dan moet alles gewoon goed geregeld zijn. Verzekeringen zeggen vaak dat dit soort zaken uitzondering op de regel zijn, maar het komt vaker voor dan zij denken."

"Wij kunnen straks met alle verhalen zichtbaar aantonen dat er veel zaken misgaan", gaat hij verder. "En hopen hiermee dat er dingen veranderen bij deze maatschappijen. Daarbij nemen we de privacy van deze mensen goed in acht. Alles gaat in overleg met hen."