Nog eens duizenden euro's noodsteun voor lokale Weesper cultuursector

De lokale cultuursector heeft harde klappen gehad door de coronacrisis en de daardoor geldende maatregelen. Zo is theater City of Wesopa lang gesloten en had Koninklijke Harmonie De Adelaar lang geen optredens. Als er wel wat mocht, was er een beperkt aantal bezoekers welkom en golden er allerlei maatregelen. Dat werkte ook financieel door: doordat de cultuursector weinig tot niets kon, werd er geld misgelopen.

Weesp komt nu met extra noodsteun om de verliezen van het afgelopen jaar te compenseren. Het gaat al met al om een bedrag van zo'n 50.000 euro. Het meeste geld gaat naar de City of Wesopa, Koninklijke Harmonie de Adelaar en een theaterschool. Daarnaast krijgen onder meer een lokale hobbyclub en de historische kring geld.

Steun hard nodig

Weesp noemt het hard nodig om de lokale cultuur extra te steunen. "Twee jaar geleden leken veel culturele instellingen, dankzij noodsteun van het Rijk en de gemeente, hun hoofd net boven water te houden. Vorig jaar liepen de tekorten echter verder op en daarom is opnieuw extra steun nodig van de gemeente", aldus de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Carin Ogier van Weesp noemt de cultuursector belangrijk. "De sector is de afgelopen maanden steeds creatief geweest om toch kunst en cultuur te maken en te tonen, in een carrousel van maatregelen, met afschalen, opstarten en weer afschalen. In deze moeilijke tijden heeft de cultuursector inspiratie, schoonheid en troost gebracht, en dat was heel belangrijk."