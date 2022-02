Larense dierenopvang zamelt geld in om gedwongen verhuizing te bekostigen

Door de komst van acht sociale huurwoningen moet dierenopvang Geitenweitje in Laren noodgedwongen flink inbinden en opschuiven. In de opvang worden oudere dieren en dieren met een rugtasje opgevangen en voor de verhuizing is een inzamelingsactie gestart.

En zo'n inzameling is flink nodig. "Het stalletje uit 1957 kan niet mee, dus moet er een nieuwe stal komen. Er moet nieuw gras ingezaaid worden en er komen nieuwe heggen. Dat soort dingen moet er allemaal gebeuren", zegt Anne-Marie Le Buhan van het Geitenweitje.

Voor de hele verbouwing en verhuizing is in totaal een bedrag van 20.000 euro nodig. In januari is er al 4.500 euro opgehaald door het houden van een sponsorloop.

Veertig dieren

De opvang heeft op dit moment ruim veertig dieren. Van twee kleine pony's en Drentse Heideschapen tot een flink aantal eenden- en kippensoorten. "Het zijn veelal dieren die een rugtasje hebben of heel oud zijn. Eén van de bewoners is geit Truus. Ze zou eigenlijk naar de slachterij gaan, omdat er iets mis zou zijn met haar hoeven. "Maar uiteindelijk kwam ze bij ons terecht en heeft ze helemaal geen last meer van haar hoeven."

Tekst gaat door onder de foto