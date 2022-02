Benjamin verdient zijn brood met oud brood: "Wij maken er graag tosti's van"

"Dat het naar de dieren gaat is nog wel een goede oplossing" zegt Namane. "Maar heel veel goed brood van kleinere bakkers wordt weggegooid want de volgende dag moet er weer vers brood zijn. Wij maken er graag tosti's van."

In de productiekeuken in het Westelijk Havengebied van Amsterdam wordt in hoog tempo gewerkt om wekelijks duizenden tosti's te maken. Zonder ingewikkelde machines, maar met puur handwerk. Wie de vele handen in de keuken bezig ziet, krijgt wel de indruk van een geoliede machine.

Volgens een vast patroon wordt het brood gesneden, op een enorme tafel gelegd waarna de sneetjes voorzien worden van plakken kaas, ham en alle mogelijke ingrediënten die op een moderne tosti horen. Tot slot gaat er weer een boterham op waarna vaardige handen de tosti's inpakken. Dozen vol verdwijnen uiteindelijk in de koelcel voordat ze naar de klanten gaan.

De perfecte tosti

De bakkers die het restbrood leveren hebben ook een streepje voor bij de verkoop van de tosti's. "Daarmee is de cirkel helemaal rond", aldus de trotse Benjamin. En komt ook de naam van het bedrijf tot zijn recht. 'De tweede jeugd' voor een boterham is in dit geval een tosti. En een goede tosti maak je volgens Benjamin het beste in de koekenpan. "In een tosti-ijzer wordt het brood samengeperst en dat komt de smaak niet ten goede. Gewoon op laag vuur bakken in de koekenpan totdat de buitenkant goudgeel is en de kaas gesmolten'.

Behalve restbrood werkt de tosti-producent ook met speciaal vers gebakken desembrood. Maar dat wordt deels gemaakt van oud brood. Het wordt heel fijn gemalen toegevoegd aan het deeg voor het desembrood. Via een omweg wordt dus ook hier gewerkt met overgebleven brood.

Tosti-imperium

Het idee voor een tosti-onderneming ontstond bij toeval toen Benjamin als kok werkte en zijn collega's een leuk uitje wilde bezorgen. Daarbij moesten de koks aan de slag met overgebleven etenswaren. Daar bleek dat er dagelijks heel veel brood 'doorgedraaid' wordt. Kwalitatief goed brood, met veel zorg gebakken, maar niet verkocht. Zonde om weg te gooien dus. Benjamin Namane zag mogelijkheden en inmiddels staat hij aan het hoofd van een tosti-imperium.

En wie tosti's maakt, eet natuurlijk zelf ook tosti's. Maar ze proberen het wel te beperken tot één keer per week. Dat is wel een goede gelegenheid om nieuwe smaken uit te proberen. Want naast de traditionele ham/kaas tosti bestaan er inmiddels vele hippe varianten zoals met kimchi. Je moet wel ingrediënten gebruiken met uitgesproken smaken, want de tosti heeft 'best wel veel smaak nodig' ,aldus Benjamin. Als na een dag werken de koelcel gevuld is, beginnen ze de volgende dag weer met nieuwe tosti's. "De volgende dag staan we hier weer met goede moed."