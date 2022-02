'Meer versoepelingen volgende week: clubs open, stadions voller'

Volgende week gaat het kabinet flink versoepelen, dat melden Haagse bronnen aan Nieuwsuur . Het kabinet heeft namelijk een gunstig beeld over de ontwikkelingen rondom het virus. De verwachting is dat de besmettingen nog iets oplopen, waardoor het wat drukker gaat worden in de ziekenhuizen

Maar "er is geen indicatie dat de coronacijfers tot probleemsituaties gaan leiden, zeker niet meer op de IC's", laat politiek verslaggever Arjan Noordlander weten. "Volgende week kunnen we echt weer flinke stappen zetten om het land verder open te doen."

QR-code

Dat er versoepelingen aan zitten te komen betekent volgens Noorlander nog niet dat het land helemaal weer open gaat. "Je kan denken aan vollere voetbalstadions en theaters en toch de nachthoreca weer open. Maar daar komt nog een OMT-advies over."

Daarnaast is de grote vraag of de QR-code gaat blijven gelden. De petitie van oud-staatssecretaris Mona Keijzer voor het afschaffen van het toegangsbewijs is al meer dan 700.000 keer ondertekend. Toch komt de afschaffing volgens Noorlander er nog niet aan. "In de horeca voorlopig nog wel even je QR-code laten zien, maar dat het wel drukker kan worden en dat er geen anderhalve meter afstand moet worden gehouden."

Langetermijnvisie

De langetermijnvisie, die door het kabinet beloofd is, heeft nog niet helemaal vorm gekregen. Wel wordt er in de wandelgangen al over gesproken. "Ze willen van de hele crisistoestand af. Niet meer de tenten waarin je je laat testen of vaccineren. Terug naar een normale situatie waar corona een normale griep is, maar wel met een organisatie die in kan grijpen als het nodig is."

Volgende week dinsdag is er een persconferentie waarin de mogelijke versoepelingen worden bekendgemaakt en die kan er heel anders uit gaan zien dan normaal. "Premier Rutte heeft een debat in de Eerste Kamer dinsdag en daardoor kan het zijn dat alleen minister van Volksgezondheid Ernst Kuiper de persconferentie geeft", aldus Noorlander.