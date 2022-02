EK Zaalvoetbal smaakt naar meer: "Fuseren met bvo's"

Portugal is opnieuw Europees kampioen zaalvoetbal. In het Amsterdamse Ziggo Dome wonnen de Portugezen de finale van Rusland (4-2). Nederland lag er al in de poulefase uit, maar dit EK heeft de sport wel op de kaart gezet. "Misschien is een optie om te fuseren met bvo's."

Thuis op de bank blikt Mats Velseboer terug op het EK. De international van Hovocubo merkte dat hij vanuit allerlei hoeken leuke berichten kreeg over zijn sport. "Geeft een trots gevoel."

Zaalvoetbalhart

Een miljoenenpubliek bekeek de groepswedstrijden van Oranje op tv. Er lijkt dus veel interesse voor het zaalvoetbal. De KNVB heeft met de organisatie van dit toernooi dan ook voor een enorme boost gezorgd. Nu het ijzer nog heet is, is het van belang om door te pakken. "Tuurlijk is geld belangrijk al gaat het daar niet alleen om", vertelt Zaid el Morabiti. De coach van de Amsterdamse zaalvoetbalclub Lebo schoof de afgelopen weken regelmatig aan als analist bij de NOS. "Nog belangrijker is het om mensen met een zaalvoetbalhart op de juiste plekken te zetten, want dat gebeurt op dit moment niet."

Competitie

Vanaf 18 februari begint deel twee van de nationale competitie. En dat betekent dat de Noord-Hollandse ploegen Lebo, Hovocubo, Volendam, Marlène en 't Veerhuys strijden in de kampioenspoule om de titel. NH Sport is hierbij en volgt deze wedstrijden op de voet.