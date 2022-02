Jong Ajax-trainer Heitinga geschrokken door gedrag Overmars: "Vreselijke situatie"

John Heitinga is de eerste Ajacied die voor de camera heeft gereageerd op de kwestie Marc Overmars. De technisch directeur stapte zondagavond op na grensoverschrijdend gedrag. "Het is een vreselijke situatie voor alle betrokken partijen."

John Heitinga over de kwestie Marc Overmars - NH Nieuws

Het gesprek van de dag was het opstappen van Marc Overmars bij Ajax. Over voetbal sprak eigenlijk niemand. Toch moest Jong Ajax maandagavond aan de bak op het eigen complex De Toekomst tegen Jong PSV. De Amsterdamse talenten wonnen deze strijd met 2-0. Na afloop verscheen trainer John Heitinga voor de camera en ging het vooral over zijn vertrokken technisch directeur.