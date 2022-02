Onderzoek wijst uit: centrumbewoners tevredener met buurt tijdens pandemie

Bewoners in stadsdeel Centrum zijn in het afgelopen jaar tevredener geworden over hun wijk in vergelijking met de jaren ervoor. Volgens de gemeente is duidelijk het effect van de coronapandemie zichtbaar.

Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) dat de gemeente tweejaarlijks samen doet met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Amsterdammers geven hun buurt in 2021 gemiddeld een rapportcijfer 7,6. Terwijl deze buurttevredenheid de afgelopen jaren stabiel is, is er afgelopen jaar een duidelijke uitzondering in de wijken in stadsdeel Centrum te zien. De bewoners zijn daar duidelijk tevredener geworden.

Wallengebied

Vooral Burgwallen-Oude Zijde valt op. De afgelopen jaren beoordeelden bewoners hier hun buurt minder positief dan het stedelijk gemiddelde, terwijl dat in 2021 bijna een heel rapportcijferpunt (+0.9) steeg naar 7,3. Volgens woonwethouder Jakob Wedemeijer kan de stijging van de tevredenheid niet los worden gezien van de sterke afname van het aantal bezoekers en de verminderde toerismegerelateerde overlast door de pandemie.

In de Jordaan en Oostelijke Eilanden/Kadijken ervoeren bewoners significant minder overlast van vakantieverhuur door de afname van het aantal bezoekers. Van een daling in de andere acht wijken in het centrum is echter geen sprake, aldus Wedemeijer. In bijna alle wijken in het stadsdeel ervaart meer dan veertig procent van de bewoners overlast van vakantieverhuur.

Nieuw-West

De buurttevredenheid in de stad is overigens niet gelijkmatig verdeeld. Zo scoren de meeste wijken in Nieuw-West en een aantal wijken in Zuidoost en Noord onder het stedelijk gemiddelde. "Dit geldt in veel van deze wijken ook voor veiligheid en sociale cohesie, scores die sterk aan het buurttevredenheidscijfer zijn gerelateerd."