Amsterdamse basisscholen roepen politiek op om te blijven investeren in onderwijs

De besturen van de ruim tweehonderd Amsterdamse basisscholen roepen in een manifest de politiek op om de komende jaren te blijven investeren in het onderwijs. Met grote uitdagingen als het oplopende lerarentekort en leervertragingen door de pandemie is het volgens de scholen essentieel dat het onderwijs en de gemeente goed blijven samenwerken. Vandaag overhandigen ze hun wensen aan onderwijswethouder Marjolein Moorman.

Het snel oplopende leraren- en schoolleiderstekort, leervertragingen als gevolg van covid-19 en een overspannen woningmarkt: de komende jaren zijn er volgens de vereniging van de Amsterdamse schoolbesturen, het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), in hun manifest heel wat aandachtspunten.

Volgens de scholen ging er de afgelopen collegeperiode veel goed en kijken ze terug op een 'vruchtbare periode', maar staat het onderwijs voor grote uitdagingen. "Op de scholen waar de kinderen hun leraar het hardst nodig hebben, doen zich de grootste tekorten voor en daarin is voorlopig geen grote verbetering te verwachten. In Amsterdam is dit nog zichtbaarder dan in de randgemeenten, hoewel ook daar het tekort steeds verder oploopt."

Lerarentekort

In het manifest vragen de 32 schoolbesturen de burgemeester, toekomstige wethouders en gemeenteraadsleden om een intensieve samenwerking om leraren te werven en te behouden voor de stad. "Met nadrukkelijk aandacht voor een rijk scholings-, opleidings- en ontwikkelaanbod voor huidige én toekomstige onderwijsprofessionals", schrijven ze.

De laatste jaren kregen leraren al voorrang bij het zoeken naar een huurwoning in de stad, maar volgens de schoolbesturen is er meer nodig. Zo vragen ze om de bereikbaarheid naar de stad voor leraren te vergroten met een reiskostentoeslag, voldoende parkeervergunningen en duurzame vervoersopties. Ook moet er een perspectief op toekomstbestendige woningen zijn, 'passend bij de woonwens van onze leraren'.

Eigentijdse schoolgebouwen

Andere aandachtspunten zijn onder meer een veilige leefomgeving en passende zorg en ondersteuning voor leerlingen, extra aandacht voor de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en eigentijdse schoolgebouwen waar ruimte is voor voor- en naschoolse activiteiten en opvang in combinatie met zorg.

"Wethouders van onderwijs, jeugdzorg en wonen moeten intensief samenwerken", aldus Mirjam Leinders, bestuurder van schoolbestuur Innoord. Ze doelt op het feit dat leraren, personeel in de jeugdzorg en ook politieagenten in de stad moeten kunnen wonen wil je ze behouden voor Amsterdam. "Alles heeft met elkaar te maken."

Ze vervolgt: "Een kind dat hulp nodig heeft van jeugdzorg en niet binnen twee weken geholpen wordt omdat er een wachtlijst is door een tekort aan zorgpersoneel, dat heeft ook zijn weerslag op het kind op school. Als daar een lerarentekort is, wordt dat erg lastig."