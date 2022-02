Winkeliers willen dat eigenaar Amsterdamse Poort nu ingrijpt tegen verloedering

Ondernemers van de Amsterdamse Poort in Zuidoost willen dat de eigenaar van het winkelcentrum ingrijpt om de verloedering van het winkelcentrum tegen te gaan. Na een reeks overvallen op telefoonwinkels in oktober vorig jaar, sloegen afgelopen week overvallers toe bij een juwelier en een cadeauwinkel.

De eigenaar van het winkelcentrum, CBRE Investment Management, heeft vanaf oktober vorig jaar ook de eigen beveiliging in het winkelcentrum opgeschaald. Toch vinden de ondernemers dat het vastgoedbedrijf meer verantwoordelijkheid moet nemen. "Een winkelcentrum naar een hoger plan trekken, is niet alleen stenen stapelen", zegt Bas Meester die al 37 jaar met zijn slagerij aan het Bijlmerplein zit.

De ondernemers klagen behalve over de overvallen en de verloedering ook over langdurige leegstand en drugsoverlast. De afgelopen tijd werd extra politie, surveillance en cameratoezicht ingezet, maar dat is niet afdoende om het winkelcentrum veiliger te maken, vinden de ondernemers. Ton de lange: "Die maatregelen zijn natuurlijk niet het hele jaar door, dat is te kostbaar."

"Het gemak waarmee het gebeurt, is nog het ergste", zegt Ton de lange van Ondernemersvereniging Amsterdamse Poort. "Het lijkt wel of ze gaan winkelen. Ze gaan naar binnen, nemen een pistool mee en pakken wat ze pakken kunnen."

Vastgoedeigenaar CBRE Investment Management laat in een reactie weten dat de sociale veiligheid de aandacht heeft. Maar zeggen ze, van de 25 procent leegstand is een deel noodzakelijk voor verbouwingen op die plek.

Ook zet het vastgoedbedrijf in op meer dynamiek door de entree van woningen boven winkels naar straatniveau te verplaatsen en cultuurondernemingen toe te voegen die ook in de avonduren open zijn. Daarnaast worden straks de parkeergarages en donkere hoeken aangepakt.

"Winkel nooit open"

Bas Meester vindt echter dat CBRE er nu al veel meer bovenop moet zitten. "Er zitten hier winkels, daar zijn geen klanten, maar die betalen wel huur. Dat is apart hè? Er is zelfs een winkel, die zit al jaren in een pand, maar die is nooit open. Dan moet je bij jezelf als eigenaar te rade gaan, wil je dat?

De gemeente laat in een reactie weten in gesprek te zijn met de vastgoedeigenaar over de sociale veiligheid, maar zegt geen invloed te hebben op het winkelaanbod.