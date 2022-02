Zes mannen verdacht van deelname aan criminele organisatie en belastingfraude

Zes mannen tussen de 24 en 45 zijn op dinsdag 18 januari aangehouden op verdenking van het deelnemen aan een criminele organisatie. Dat meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Een aantal van hen wordt ook verdacht van belastingfraude, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. In Amsterdam, Purmerend, Hoofddorp en Volendam zijn meerdere panden doorzocht.

Tijdens de doorzoekingen zijn er onder andere papieren en digitale administratie, mobiele telefoons, horloges en wapens in beslag genomen, waaronder één vuurwapen.

Fraude met mondkapjes

De FIOD was in eerste instantie een onderzoek gestart naar belastingfraude. "Na een doorzoeking in een ander onderzoek, dat zich richtte op fraude met mondkapjes, bleek dat beide onderzoeken met elkaar te maken hadden en dat er vermoedelijk sprake was van een criminele organisatie", aldus de FIOD.