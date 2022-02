Sportjournalist Frits Barend: "Ik had het nooit, nooit, nooit achter Marc Overmars gezocht"

De verbazing over het grensoverschrijdende gedrag van voormalig Ajaxdirecteur Marc Overmars is groot, zo ook bij sportjournalist Frits Barend. "Dat hij vrouwen in deze situatie heeft gebracht is voor mij onbegrijpelijk."

"Bescheiden, rustig, een beetje verlegen man. Een fantastische voetballer, altijd goed voor zichzelf opkomend", omschrijft Barend de opgestapte Ajaxdirecteur. "Ik had het nooit, nooit, nooit achter Marc Overmars gezocht."

"Ajax overleeft altijd"

Volgens Barend was het een kwestie van tijd dat het grensoverschrijdende gedrag ook aan het licht zou komen in de voetbalwereld. "De voetballerij is altijd een mannenbolwerk geweest. Vroeger liepen er geen vrouwen. Nu heb je vrouwelijke verzorgers, een vrouwelijke directeur. En blijkbaar is er toch nog altijd mogelijkheid voor grensoverschrijdend gedrag."

"Ajax overleeft altijd", vervolgt Barend. "Ajax is sinds de jaren '60 een vaste waarde in de Europese top, met ups en downs. Marc heeft er de laatste jaren echt voor gezorgd dat Ajax een vastere waarde is geworden in de Europese top. Het is een belangrijke schakel die wegvalt, maar wel een vervangbare schakel. Vervangbaarder dan een goede keeper of een goede spits."

Dickpics

Volgens Het Parool zou Overmars onder meer dickpics hebben gestuurd naar een vrouwelijke medewerker. Ajax kondigde zondagavond laat aan dat Overmars per direct opstapt als directeur voetbalzaken vanwege het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's.