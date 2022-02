Vandaag delen boswachters Pas op je hond-flyers uit vanwege verdachte 'gifkorrels'

Als je vandaag in de bossen van Heiloo een rondje doet met je hond: er is extra toezicht en boswachters delen waarschuwingsflyers uit. Dit weekend overleed er namelijk een viervoeter, mogelijk na het eten van giftige korrels die uitgestrooid waren in de bossen. De politie kreeg tientallen bezorgde telefoontjes binnen en onderzoekt het gif nu.

"Ik ben als de dood dat mijn hond ook iets opeet en vergiftigd wordt", zegt een van de vele hondeneigenaren in het Heilooërbos tegen NH Nieuws. Het bos is een geliefde plek om te wandelen met honden, maar sinds dit weekend zijn er ook zorgen. "Ik blijf nu ver uit de buurt van de plek waar dat gif gevonden is. Dat durf ik niet aan." Dierenkliniek Any Animal trok aan de bel met serieuze vermoedens van gif na een melding van een zieke hond na een wandeling in het Zuiderneg. De jackrussel was gaan braken na het eten van iets van de grond. Opgestuurd naar lab "Tot grote frustratie, woede en veel verdriet bleek het een kansloze strijd. De hond is, helaas, overleden", aldus de kliniek. Na de berichtgeving over de mogelijke vergiftiging kreeg de politie tientallen bezorgde telefoontjes binnen. Er zouden korrels gevonden zijn in Zuiderneg en in het Heilooërbos.

Quote "Het is schandalig dat iemand dit doet. Mijn hondje is al dertien jaar en die wil ik graag nog een tijdje bij me houden" hondenbezitter heiloo

"We hebben contact gehad met de dierenkliniek, maar ook met de vinder van het witte spul. Dit wordt opgehaald en opgestuurd naar het lab voor onderzoek", vertelt woordvoerder van de politie Erwin Sintenie. Normaal hebben gifkorrels een felle kleur zoals roze of azuurblauw, zo stelt de politie. "Mocht uit het onderzoek komen dat het inderdaad gaat om gif en er aangifte wordt gedaan, gaan wij hier natuurlijk mee aan de slag." Het is namelijk niet de eerste keer dat er vermeende giftige korrels worden gevonden op de geliefde uitlaatplek. Veel baasjes maken zich zorgen. "Het is schandalig dat iemand dit doet", vertelt een van de baasjes. "Mijn hondje is al dertien jaar en die wil ik nog een tijdje bij me houden." NH Nieuws sprak met een aantal bezorgde baasjes in het Heilooërbos. Tekst gaat verder.

In samenspraak met de gemeente worden vandaag geplastificeerde flyers opgehangen en uitgedeeld door de boswachters. Daarnaast zullen boa's extra rondjes lopen, met name door de gebieden Noorder- en Zuiderneg. "De BOA's spreken hondeneigenaren ook specifiek aan om ze te waarschuwen", aldus een woordvoerder. De volledige reactie van de gemeente is onderaan dit artikel te lezen.

