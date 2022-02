Ophaalroosters van Goois huisvuil piepen en kraken door hoog aantal besmettingen

De afvalophaaldienst heeft al weken last van problemen, waardoor huisvuil soms langer blijft liggen dan de bedoeling is. Het aantal coronabesmettingen onder het ophalend personeel loopt al vanaf het najaar steeds verder op.

Maar ook daar loopt het steeds vaker vast: ook andere regionale afvalophalers en zelfs uitzendbureau's moeten steeds vaker 'nee' verkopen, omdat er simpelweg geen personeel te vinden is. "Het probleem speelt overal en dat merken we dan ook heel erg", legt Kort uit.

De komende weken

De afvalophaaldienst vreest dat de problemen ook de komende weken nog wel aanhouden. "Het aantal coronabesmettingen neemt nog altijd toe en daar hebben ook wij mee te maken. Daar staat tegenover dat voor onze branche de quarantaineregels versoepeld zijn. Dat zou het makkelijker maken om toch gewoon aan het werk te gaan, maar we merken dat juist daardoor de besmettingen onder het personeel ook weer nóg verder toenemen."

Het blijft voorlopig dan ook elke dag puzzelen. "Het is een hele klus om het rooster rond te krijgen. Vandaag heeft er zelfs een jeugdverpleegkundige op de vuilniswagen gestaan. Dat vond ze heel leuk, hoor, maar het geeft wel aan hoe hoog de nood is. Voor zover ik nu kan zien, hebben we het rooster voor morgenochtend helemaal rond, maar dat kan over een uur of zelfs morgenochtend vroeg weer anders zijn. Het is echt roeien met de riemen die we hebben."

Het probleem speelt niet alleen op de vuilniswagens, maar ook op de scheidingsstations. De GAD waarschuwt dat het daardoor soms langer kan duren dat het afval daadwerkelijk wordt opgehaald. "We sluiten ook de komende weken niet uit dat we soms bepaalde straten moeten laten schieten en later terug moeten komen. Een precies beeld daarvan heb ik nu niet, maar het kan zeker voorkomen", aldus Kort.