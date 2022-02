Afgelopen jaar fors meer aangiften van gestolen e-bikes in Haarlem

Het aantal aangiften van e-bikediefstal in Haarlem is vorig jaar fors gestegen. In 2021 werden 331 meldingen gedaan van gestolen fietsen. Dat is een stijging van 94,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Deze cijfers werden vandaag gepubliceerd door Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal. Samen met de politie maakten zij een analyse van de aangiftecijfers.

Volgens de stichting en de politie is de e-bike steeds prominenter aanwezig in het straatbeeld. Zowel jong als oud kiezen volgens hen voor deze moderne fiets. In 2020 bedroeg de e-bikeverkoop al 50% van de totale markt.

In totaal is de e-bikediefstal de afgelopen twee jaar met 74% procent gestegen in Nederland. Er werden 22.593 aangiften gedaan.