19-jarige geslagen en beroofd van telefoon in Zaandam

De 19-jarige Coen is gisteravond rond 20.00 uur van zijn telefoon beroofd op de Zuiddijk in Zaandam. "Het is allemaal heel snel gegaan", vertelt zijn moeder Gabriëlle aan NH Nieuws. "Een jongen vroeg hoe laat het was, waarop mijn zoon zijn telefoon pakte en die werd uit zijn handen getrokken." Op het moment dat Coen zijn telefoon wilde terughalen, werd hij geslagen.