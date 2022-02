Provincie pompt miljoenen in fietspaden, wegen en extra snelle ‘doorfietsroutes’

Omdat er steeds meer verkeersongelukken gebeuren in Noord-Holland, investeert de provincie dit jaar bijna 16 miljoen euro in het 'opwaarderen' van lokale wegen en fietspaden. De provincie ondersteunt hiermee de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze wegen. Ook zullen er 'extra snelle doorfietsroutes' worden aangelegd, die een rondje Noord-Holland op de fiets gemakkelijker maken.

Bakfiets op een beschadigd fietspad - privéfoto

Elk jaar investeert de provincie naast hun eigen provinciale wegen ook geld in het verbeteren van lokale wegen en fietspaden waar de meeste ongelukken gebeuren. "Veilig ingerichte wegen zorgen voor minder verkeersslachtoffers", legt Romy van Veldhoven van Provincie Noord-Holland uit. Een groot doel van de investering is om de ongelukken op de Noord-Hollandse wegen terug te dringen. 1 op de 6 verkeersongevallen gebeurt namelijk in onze provincie. "Helaas neemt het aantal verkeersongevallen na decennialange daling in het afgelopen decennium opnieuw toe", aldus Van Veldhoven. Onder de norm De meeste ongelukken gebeuren volgens haar op lokale wegen en fietspaden. "Een aanzienlijk deel van de lokale weg- en fietsinfrastructuur voldoet nog altijd niet aan de landelijke normen voor veilige infrastructuur."

Quote "Veel gemeenten hebben onvoldoende middelen om noodzakelijke infrastructurele maatregelen te treffen" Romy van Veldhoven, Provincie noord-holland

Wegbeheerders zoals de gemeente, de provincie of het Rijk zijn volgens haar nog altijd verantwoordelijk voor hun eigen wegen, en dus ook voor een zo veilig mogelijke inrichting. "Maar veel gemeenten hebben onvoldoende middelen tot hun beschikking om dergelijke noodzakelijke infrastructurele maatregelen te treffen", legt ze uit. Extra snelle doorfietsroutes Ook wil de provincie de bereikbaarheid van de Noord-Hollandse regio's met de fiets flink verbeteren. Het geld is daarom ook bedoeld voor het opwaarderen van regionale fietspaden en het aanleggen van extra snelle doorfietsroutes. Deze update is volgens Van Veldhoven een grote klus. In de huidige staat is dit netwerk namelijk niet berekend op de bevolkingsgroei, het stijgende aantal fietsers en de groeiende diversiteit aan vervoermiddelen, zoals de elektrische bakfiets.

Subsidieverdeling per regio De 15,7 miljoen euro die de provincie beschikbaar stelt, wordt verdeeld over de verschillende regio's in Noord-Holland:



- 4,3 miljoen euro gaat naar maar liefst zestien projecten in de Kop van Noord-Holland, waarvan 1,1 miljoen euro beschikbaar is voor de gemeente Texel en 1,7 miljoen voor de gemeente Den Helder.

- Bijna 3 miljoen euro gaan naar zeven projecten in de regio Alkmaar.

- In West-Friesland is er subsidie verleend aan twee infrastructurele projecten.

- Vanuit de subsidieregeling wordt 3,2 miljoen euro toegekend aan twaalf projecten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

- In Gooi- en Vechtstreek wordt er met 1,5 miljoen gewerkt aan zeven infrastructurele projecten.

Duurzaamheid Een gemeente kan een duurzaamheidsadviseur inschakelen om ze te helpen bij de nieuwe projecten. "Gemeenten kunnen dat zelf bij ons aangeven als ze hierover met ons in gesprek willen", zegt Van Veldhoven. "Dat doen we omdat duurzaamheid een belangrijk thema is voor de provincie en we de kennis die we in huis hebben graag willen delen met Noord-Hollandse gemeenten, zodat ook projecten van gemeenten duurzamer worden."