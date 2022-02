Brobbey en Ihattaren ingeschreven voor Champions League

Vorig jaar vergat Ajax om spits Sébastien Haller in te schrijven voor de Europa League. Door die administratieve fout kon hij toen tot aan de zomer niet in actie komen in de Europese wedstrijden.

De 19-jarige Ihattaren kwam afgelopen transferperiode voor een jaar op huurbasis over van Juventus. Hij speelt de eerste tijd bij Jong Ajax om fit te worden. Coach Erik ten Hag zei vorige week dat hij denkt dat Ihattaren niet meteen met het eerste mee zal doen. "Hij is niet fit en dat gaat ook nog wel even duren."

Brobbey speelde wel al na de winterstop. In de wedstrijd tegen PSV raakte Brobbey geblesseerd aan een knie, waardoor hij in ieder geval de komende weken niet kan spelen. Ajax speelt in de achtste finales van de Champions League op 23 februari eerst in Lissabon tegen Benfica. Op 15 maart is de return in Amsterdam.