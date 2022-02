Rechter legt celstraffen op voor dubbele verkrachting Obdam

B. is veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Gelijk aan de eis van de officier van justitie. D. werd veroordeeld tot 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De eis om hem ook te verplicht te laten behandelen is afgewezen, omdat daarvoor geen recent advies van de reclassering ligt.

De mannen hebben volgens de rechter beiden seks met de vrouw gehad, terwijl ze zelf bewusteloos was door een combinatie van drank en drugs. De daders hadden er bovendien filmpjes van gemaakt en die ook doorgestuurd naar anderen. Eerder liet het slachtoffer al weten dat haar leven hierdoor geruïneerd was.

Tijdens de zitting ontkenden de mannen daadwerkelijk seks met haar te hebben gehad, maar volgens de rechter zijn de beelden duidelijk. Bovendien komen die overeen met de verklaring van een getuige die niet meedeed, maar wel aanwezig was in de woning.

Getuige wel betrouwbaar

Volgens de advocaten van de verdachten was de getuige onbetrouwbaar. Zo zou hem 3.000 euro zijn aangeboden om een verklaring af te leggen. Maar volgens de rechter is dat alleen een losse opmerking geweest, en is de getuige duidelijk in wat hij wel en niet heeft gezien.

De rechter neemt het beide mannen zeer kwalijk wat ze hebben gedaan. "De verdachten hebben zich uitsluitend laten leiden door hun eigen lustgevoelens. Nu de beelden door de verdachte zijn verspreid is het voor de aangeefster onzeker of, wanneer, en in welke situatie zij in de toekomst weer met die beelden zal worden geconfronteerd. Ze hebben grote schade toegebracht aan het zelfbeschikkingsrecht en gevoel van eigenwaarde dat ieder mens toekomt."

Zowel de verdachten als het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om te bepalen of ze wel of niet in hoger beroep gaan tegen de veroordeling.