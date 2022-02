Ontbijtconcert in Alkmaars poppodium 'groot succes': "We gaan dit vaker doen!"

Met twee (bijna) uitverkochte ochtendconcerten onder het genot van een vers opgediend ontbijtje is een nieuw succes-concept geboren in het Alkmaarse Podium Victorie. Dat stelt danceprogrammeur Robert-Jan Wille deze middag.

Het idee is uit nood is ontstaan: in de zoveelste lockdown van de coronapandemie ging Victorie op zoek naar alternatieve manieren om concerten te organiseren. De gasten mogen vanaf 8.30 uur naar binnen, krijgen een jus d'orange, kwark met granola en een gevulde croissant. Dan begint de muziek.

In het poppodium trad zaterdag het smartlappen duo Sophie Straat op en gisterochtend Palmbomen II. Alkmaar Centraal maakte zondag een reportage, die hierboven te zien is.

In de Alkmaarse Victorie opstaan met smartlappenduo Sophie Straat: "Heel veel zin in"

"Het is echt een beleving", vertelt Robert-Jan Wille daarover. "We hebben superveel goede reacties gehad van bezoekers en muzikanten." De capaciteit is door het hanteren van de 1,5 meter afstand wel minder.

In totaal zijn er ongeveer 120 bezoekers geweest bij de ontbijtconcerten, dus zo'n zestig mensen per dag. "Dit willen we in de toekomst, als dit mag, wel uitbreiden. Dan zetten we meer tafeltjes in de grote zaal", aldus Wille. Wanneer er weer een ontbijtconcert is en met welke artiest, is nog niet duidelijk. "Maar we willen dit zéker vaker doen."