Vrouw met mes aangehouden na bedreiging medewerker supermarkt Amsterdamstraat

Een 43-jarige vrouw uit Haarlem is door de politie aangehouden nadat zij een medewerker van een supermarkt met een mes zou hebben bedreigd. Er zijn geen gewonden gevallen.

Toen de politie na half twee aankwam bij de supermarkt in de Amsterdamstraat troffen zij de vrouw daar aan. Ze maakte een verwarde indruk en is meegegaan naar het bureau.

De politie weet nog niet wat de reden is van het incident en doet daar momenteel onderzoek naar. De medewerker van de supermarkt is geschrokken, maar is niet gewond geraakt.