Bewoners wooncomplex Opperdoes voorlopig gered: "Uitzetting tijdelijk van de baan"

Bewoners van wooncomplex de Kaag in Opperdoes lieten zich vandaag horen in de rechtbank. Ze zijn het er niet mee eens dat - door een conflict tussen de eigenaar en de gemeente - zij uit konden worden gezet. "Het pand wordt opnieuw geïnspecteerd maar we kunnen deze maand in ieder geval blijven", aldus bewoner Erik Kuiper.

Omdat de brandveiligheid van het wooncomplex aan de Kaag in Opperdoes niet zou voldoen, konden de bewoners ieder moment uitgezet worden. Het is een langslepend conflict tussen de gemeente Medemblik en de pandeigenaar, die verschillende kamers in het pand verhuurt.

Met een spoedrechtszaak vandaag is de uitzetting voor een maand voorkomen. "We hebben proberen uit te leggen aan de rechter dat er een verschil is tussen de papieren werkelijkheid en of er nu echt brandgevaar is. Dat is best moeilijk. De bewoners hebben zelf ook uitgelegd wat hun bevindingen zijn", zegt advocaat Frederik Barthel namens de eigenaar van het pand.

Nieuwe inspectie

Binnen zeven dagen moet er opnieuw een brandveiligheidsinspectie plaatsvinden met de Veiligheidsregio, de gemeente, de eigenaar en een door hen aangestelde, onafhankelijk expert. "Als er uit dat rapport komt dat er aanpassingen gedaan moeten worden, is er drie weken de tijd om aanpassingen aan het pand te doen. Als niet, dan zitten we opnieuw bij de rechter want kan er weer sprake zijn van ontruiming."

Bewoner Erik Kuiper vreest voor grote gevolgen voor de bewoners als zij op straat komen te staan. "Dan vallen de bewoners in een diep ravijn, en komen daar nooit meer uit", zegt hij. Met hem zijn er nog tien andere bewoners. "Het zijn mensen met een rugzak die veel hebben meegemaakt". Kuiper richtte zich eerder al in een brief naar de gemeente met daarin het verzoek om in gesprek te gaan. "Dat was als bezwaarschrift naar de rechtbank doorgezet. Ik heb daar dan ook vanmorgen mijn verhaal gedaan op hun verzoek."

Langslepend conflict

Het conflict over de brandveiligheid van het gebouw, loopt al jaren. "Dit speelt al sinds 2014 en de eisen stapelen zich ieder jaar op", zei advocaat Frederik Barthel eerder tegen NH Nieuws. Eerdere aanpassingen aan het gebouw om de brandveiligheid te verbeteren, bleken niet voldoende.

Begin januari vond er ook brandveiligheidscontrole plaats door de Veiligheidsregio en de gemeente. "En het was er nog slechter aan toe dan eerst, kreeg ik te horen. Hoe kunnen ze ons dan in zo'n 'levensgevaarlijk' gebouw laten wonen?", zegt Erik verontwaardigd.

Brandveiligheidseisen

Gemeente Medemblik liet eerder al weten dat wanneer er aan de brandveiligheidseisen kan worden voldaan, het pand in gebruik kan blijven. "Wij vinden het als gemeente een hele vervelende situatie, met name voor de bewoners. Om de huidige situatie te vermijden en de bewoners ook in de toekomst gebruik te laten maken van het pand, is een langdurig traject met de eigenaar van het pand doorlopen om te komen tot een aantoonbare brandveilige situatie. De gemeente heeft hierin geprobeerd de eigenaar aan de hand mee te nemen, helaas zonder voldoende resultaat."

Door de uitspraak van de rechter kunnen de bewoners deze maand nog in het pand aan de Kaag in Opperdoes blijven. "De bewoners zijn in ieder geval een maand gered en dat lucht op. We zijn er nog niet maar is een stapje de goede kant op", besluit advocaat Barthel.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte: