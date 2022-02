Ajax schrijft Mo Ihattaren in voor Champions League

Dat Ihattaren op de lijst staat is opmerkelijk omdat Ajax-trainer Erik ten Hag vorig week nog zei dat hij niet fit was. "Wij hebben het hele begeleidingstraject opgetuigd. Hij moet de handschoen oppakken, hij heeft alle middelen", aldus Ten Hag.

Sebastién Haller is dit keer wel ingeschreven. Vorig jaar blunderde Ajax nog door de miljoenenaankoop niet in te schrijven voor de Champions League. Ook de in de winter aangetrokken Brian Brobbey staat op de lijst.

Op 23 februari gaat Ajax in de achtste finales van de Champions League op bezoek bij Benfica. De return is op 15 maart.