Francis zet zich in voor zwerfhonden in Roemenië: "We willen daar een asiel bouwen"

Enkhuizer Francis van der Schaaf (36) zet zich met haar stichting Care4Shelterdogs in om zwerfhonden in Roemenië een beter leven te geven. Haar nieuwste doel is om ter plekke een asiel te bouwen. "Daar zitten ze in een klein hokje. Dus we willen daar een grote schuur bouwen om ze alle zorg te geven die ze nodig hebben."

We zijn erbij als een bus uit Roemenië na een lange reis aankomt in Enkhuizen. Vier pups krijgen een nieuw baasje die allemaal klaar staan om ze mee naar huis te nemen. "Elke maand komt er een transport", legt Francis uit.

Ze vertelt hoe ze er bij toeval is ingerold. "Het begon met inzamelen van spullen en later ook geld. En toen zeiden ze in Roemenië: 'die honden komen hier niet weg, kan je daar ook wat in betekenen?' Het begon er met één en uiteindelijk zijn het er nu honderd per jaar."

Adoptie is heel proces

Omdat veel honden in Roemenië niet gesteriliseerd worden, lopen er miljoenen zwerfhonden rond. Maar dat betekent niet dat iedereen er zomaar één kan krijgen via Francis haar stichting. "Bij mensen die reageren op een hond gaan we eerst op huisbezoek. Als dat allemaal goed is komt de hond naar Nederland. Die wordt wel eerst gesteriliseerd, gevaccineerd en medisch onderzocht."

De negen jaar oude Lizzy is zo'n hond. Twee maanden is ze nu in Nederland bij de familie Ramkema. "Het bevalt heel goed. Via deze stichting gunnen we een oude hond zo nog wat mooie jaren. We dachten: 'we proberen het gewoon'. En we hebben er geen spijt van", aldus Linda Ramkema.

Crowdfunding voor asiel

Inmiddels heeft Francis een nieuw doel met haar stichting Care4Shelterdogs. Een eigen asiel in Roemenië. "We helpen nu een gemeente-asiel. Maar die gemeente geeft eigenlijk niks om honden, doen het minimale. We willen nu zelf een grote schuur en kennels bouwen met een grote buitenren. In de hoop dat ze daarna hier een thuis vinden."

De kosten bedragen 40.000 euro. Inmiddels is er al 30.000 ingezameld en hoopt ze via crowdfunding het laatste geld in te zamelen. "We zijn al een eind op weg. Het doel is om het geld voor 1 mei in te zamelen. Want dan gaan we met een groep naar Roemenië om te gaan bouwen. Dus ik hoop dat het lukt."