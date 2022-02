Minder aanvragen voor Haarlems Mediafonds: één project goedgekeurd

Het Haarlems Mediafonds gaat het tweede jaar van zijn bestaan in met een groter bedrag in de kas dan het bestuur had gehoopt. Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar van 2021, waarin zeven projecten konden worden ondersteund, ontving het fonds in het najaar zes aanvragen, waarvan er maar één kon worden goedgekeurd.

Volgens bestuurslid Tanja van Bergen blijft het geld dat over is, staan voor de volgende inschrijvingsronde. "De gemeente heeft ons het geld geschonken maar geen opdracht of tijdslimiet gegeven. Wij gaan onafhankelijk te werk en bepalen zelf aan welke projecten wij het geld besteden."

Hiervoor is het volgens Van Bergen belangrijk dat de projecten die worden aangevraagd ook daadwerkelijk journalistiek zijn. "Het gaat bij het fonds om verhalen die anders niet gemaakt kunnen worden. Er kwamen ontzettend leuke projecten binnen maar als het geen journalistieke productie is dan kunnen we het helaas niet steunen."

Windenergie

Het project dat kon worden ondersteund was van het Haarlems Dagblad voor onderzoek naar windenergie. De krant krijgt 6.500 euro als bijdrage in een onderzoek naar de perikelen met windmolens in en rond de gemeente Haarlem.

Hierbij wordt met name ingezoomd op de vraag hoe de nabijheid van Schiphol het windenergiebeleid van de gemeente Haarlem beïnvloedt. Ook werd onderzocht wat het verhaal is achter de vier windmolens die al sinds 2014 stilstaan op Schoteroog in Haarlem-Noord.

Van de overige ingediende projecten was er één niet journalistiek en ontbrak bij de andere vier een duidelijke focus of journalistieke urgentie. Het bestuur hoopt dat in de volgende aanvraagrondes veel creativiteit naar boven komt. Zowel op inhoud als op de aanpak en het resultaat van de voorstellen.