De Peiling: mannen moeten training krijgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Marc Overmars vertrekt per direct als directeur voetbalzaken bij Ajax. De directeur voetbalzaken heeft zich schuldig gemaakt aan het versturen van grensoverschrijdende berichten naar meerdere vrouwelijke collega's. Na de misstanden bij The Voice en de open brief van Nederlandse zangeressen, gaat de beerput steeds verder open.

Het seksueel overschrijdend gedrag van Ajax-directeur Overmars is het zoveelste geval van een machtige man die z'n grenzen niet kent. Vorige maand kwam RTL met de mededeling dat het voorlopig stopt met het uitzenden van 'The Voice of Holland' na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen een aantal mannen met een machtspositie.

Open brief

Tientallen zangeressen hebben naar aanleiding van de misstanden bij de 'The voice of Holland' een open brief gestuurd aan de muzieksector, waarin zij seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de muziekindustrie aankaarten en suggesties doen om dit aan te pakken. Naast een verbeterd meldpunt voor de industrie en onafhankelijke vertrouwenspersonen willen de zangeressen dat er trainingen komen voor mannen over seksueel overschrijdend gedrag.

Bij het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) zijn sinds The Voice of Holland-rel zes keer zoveel vragen binnengekomen als in dezelfde periode vorig jaar. Bellers zijn op zoek naar psychologische of juridische hulp, maar er bellen ook bedrijven die vragen hebben over het aanpakken van ongewenst gedrag. Daarnaast zijn er nog mannen die aangeven dat ze het lastig vinden dat het vaak alleen over vrouwelijke slachtoffers gaat, terwijl ook jongens en mannen met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken kunnen krijgen.

Wat vind jij?

Moeten mannen training krijgen over seksueel overschrijdend gedrag? Op de werkvloer, de sportclub, misschien ook op school? Of is het een kwestie van je gezond verstand gebruiken?