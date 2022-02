Natuurlijk Noord-Holland; bevers en waterbuffels aan de rand van Amsterdam

In een smalle strook natuur tussen de A1 en Muiden is iets heel bijzonders aan de hand. Waterbuffels banjeren er door de sloten en vreten van de wilgen die er groeien. De dieren moeten voorkomen dat het moerasgebied volgroeid met wilgen. Inmiddels hebben de buffels hulp gekregen van een ander dier dat zich te goed doet aan bomen: de bever!

Na een uurtje vinden we de buffels in de andere helft van het gebied. "Ze banjeren echt overal dwars door heen. Door sloten en plassen en de bosjes met wilgen die hier stonden hebben ze inmiddels grotendeels gesloopt. De ene buffel duwt een boom scheef en de anderen trekken er dan de takken van af. Precies wat ze zouden moeten doen."

Waterbuffels zijn grote zwarte runderen en je zou zeggen dat ze in zo'n smal gebied als de Waterlandtak West in één oogopslag gespot zouden moeten kunnen worden. Niet dus. Wouter Slors verzorgt de dieren voor FREE Nature: "Ze trekken steeds samen op, zes oudere dieren en drie kalveren van het afgelopen jaar. Als ze rusten staan ze dicht tegen elkaar aan in een bosje te herkauwen, dus we moeten even zoeken."

Bevers!

Tijdens onze zoektocht vinden we iets heel bijzonders: bomen die vlak boven de grond zijn omgehakt. Bevers! Er was er al eens één gezien die in de buurt over het fietspad waggelde, maar deze sporen zijn vers. "Kijk het hout van die boom daar is al lang bruin verkleurd, die is een paar weken geleden omgeknaagd. Maar deze sporen hier zijn van een paar dagen geleden: het hout is nog helemaal wit." Dat duidt er op dat een bever het gebied al gedurende een langere tijd bewoont.

Een bever knaagt met zijn grote tanden centimeters grote snippers uit de stam. Als de boom om ligt, neemt hij de sappige takken mee om op te eten. Later komt ie terug om ook van de grotere takken en de stam de bast op te eten. Een gevaarlijke klus: een boom op je kop is doodsoorzaak nummer één onder de bevers. In het buitenland tenminste, hier hebben bevers meer te vrezen van het verkeer.