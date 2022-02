Dimitri (26) werd dood gevonden in sloot, verdachte 'vriend' vandaag voor de rechter

Jama A. (33) die verdacht wordt de 26-jarige Dimitri te hebben gedood, staat vandaag voor de rechter in Alkmaar. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in augustus 2020 gevonden in een sloot in Nibbixwoud, onder zijn scootmobiel. Daarnaast staat A. ook terecht voor drugsbezit en een gewelddadige inbraak op de 87-jarige Joop.

De rechtszaak duurt twee dagen en start vandaag. Verdachte Jama A. zit al bijna anderhalf jaar in voorarrest. Van begin af aan ontkent de verdachte enige betrokkenheid bij de dood op zijn vriend.

Na een avond stappen in Hoorn met onder andere zijn vriend Dimitri, die in een scootmobiel zit, zou er onenigheid zijn ontstaan. Volgens het Openbaar Ministerie zou A. het slachtoffer meerdere malen hebben geslagen en zijn keel hebben dichtgeknepen. Vervolgens is hij met scootmobiel en al in het water gegooid, zo zei de officier van justitie in een eerdere zitting. De politie deed uitgebreid onderwateronderzoek in de sloot bij Over de Leek.

De dood van de Hoornse Dimitri was een harde klap voor de familie. Ter nagedachtenis aan hem, maakten vrienden van hem een lied en video van zijn afscheid. Zijn zus - waar hij bij in woonde - was ontroostbaar toen het bericht kwam dat Dimitri niet meer in leven was. "Ik stortte helemaal in. Ik was hysterisch aan het schreeuwen."

Gewelddadige inbraak

Niet alleen wordt A. verdacht van de dood op Dimitri, ook zou hij drugs hebben geteeld en in bezit hebben gehad en bleek zijn DNA overeen te komen met de gewelddadige inbraak bij de 87-jarige Joop uit Nibbixwoud in juli 2020. "Het begint mij steeds meer te benauwen in aanloop naar de rechtszaak. Ik hoop dat hij zwaar gestraft wordt", aldus Joop.

De zaak wordt nu inhoudelijk behandeld en is verdeeld over twee dagen, vandaag en donderdag. Na de zitting van afgelopen zomer zou er nog vervolgonderzoek gedaan worden onder meer naar de telefoongegevens van Jama A. en camerabeelden waarop de mishandeling te zien zou zijn.

Naar verwachting wordt donderdag duidelijk welke straf de officier van justitie tegen de man eist.